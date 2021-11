https://it.sputniknews.com/20211123/pullman-macedone-schiantatosi-in-bulgaria-era-nuovo-documentazione-tecnica-al-vaglio-investigatori--13885894.html

Pullman macedone schiantatosi in Bulgaria era nuovo, documentazione tecnica al vaglio investigatori

Pullman macedone schiantatosi in Bulgaria era nuovo, documentazione tecnica al vaglio investigatori

In Bulgaria proseguono ad oltranza le riunioni dei rappresentati bulgari e macedoni in relazione al tragico incidente stradale di un pullman di turisti

Secondo il procuratore macedone, capo del dipartimento per la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, Vilma Ruskoska, in base alle prime informazioni, l'autobus bruciato era nuovo ed era in servizio da soli tre anni. Ha notato che è stata ordinata un'ispezione dei documenti sulle condizioni tecniche dell'autobus. Boyko Ranovski, direttore dell'Agenzia esecutiva bulgara per il controllo della sicurezza automobilistica, ha affermato che secondo i dati ricevuti dal checkpoint di Andreevo al confine con la Turchia, non ci sono state violazioni del codice stradale da parte dell'autista del pullman; ha avuto abbastanza tempo per riposare prima del viaggio. Tuttavia non sarà possibile controllare queste informazioni, poiché il tachigrafo è bruciato. Per domani mercoledì 24 novembre la Bulgaria ha proclamato una giornata di lutto: in questo giorno il Paese onorerà la memoria delle vittime del tragico incidente sull'autostrada Struma, nonché di quelle morte in un incendio in una casa di cura nella regione di Varna. L'incendio è avvenuto a tarda notte, uccidendo nove persone. In Macedonia del Nord, le autorità hanno dichiarato tre giorni di lutto.

