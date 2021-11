https://it.sputniknews.com/20211123/nord-stream-2-gli-stati-uniti-impongono-sanzioni-su-due-navi-russe-che-lavorano-al-gasdotto-13881970.html

Nord Stream 2, gli Stati Uniti impongono sanzioni su due navi russe che lavorano al gasdotto

Nord Stream 2, gli Stati Uniti impongono sanzioni su due navi russe che lavorano al gasdotto

Gli Stati Uniti hanno imposto ulteriori sanzioni in relazione al gasdotto Nord Stream 2. 23.11.2021, Sputnik Italia

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Anthony Blinken ha dichiarato lunedì che due navi della società collegata alla Russia, Transadria Ltd, dovranno affrontare sanzioni per il loro coinvolgimento nel completamento del gasdotto Nord Stream 2.Il PEESA, Protecting Europe's Energy Security Act, è un atto di difesa nazionale che mira a ridurre l'uso da parte della Russia delle esportazioni di energia per scopi coercitivi. Gli Stati Uniti, l'Ucraina e altre nazioni dell'Europa orientale si sono opposte all'espansione dei gasdotti del Mar Baltico.In risposta a tali recenti sviluppi, l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha definito la mossa completamente inaccettabile.Nord Stream 2 è un gasdotto che scorre sotto il Mar Baltico e collega la Russia alla Germania. La costruzione del gasdotto è iniziata nel 2018 ed è stata completata nel settembre del 2021, dopo che gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni nel maggio 2021.Il progetto è stato preceduto dal gasdotto Nord Stream originale, iniziato nel 2011 e completato nel 2012. Si stima che l'introduzione di un secondo gasdotto Nord Stream raddoppierà la capacità di esportazione del gas, portandola a 3,9 trilioni di piedi cubi.Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni relative alla costruzione del Nord Stream 2 per migliorare le loro relazioni con la Germania. La Germania, al di fuori della Russia, era la nazione più ansiosa di completare il progetto.L'espansione dei gasdotti Nord Stream fornirà alla Germania e all'Europa occidentale gas naturale a basso costo. Il trasporto di gas naturale attraverso gasdotti terrestri è più costoso, perché i paesi dell'Europa orientale applicano tariffe per il suo passaggio.

