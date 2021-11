https://it.sputniknews.com/20211123/moldavia-governo-stanzia-fondi-per-pagare-i-debiti-con-gazprom-13888223.html

Moldavia, governo stanzia fondi per pagare i debiti con Gazprom

Moldavia, governo stanzia fondi per pagare i debiti con Gazprom

Il governo stanzierà fondi a beneficio della compagnia energetica Moldovagaz per pagare il debito maturato nei confronti di Gazprom per le forniture di gas. 23.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-23T19:22+0100

2021-11-23T19:22+0100

2021-11-23T19:22+0100

russia

gazprom

energia

moldavia

gas russo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/10244867_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_297e6261004a6b82a66a4440ccce5814.jpg

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture della Moldavia Andrei Spinu ha affermato che il governo stanzierà fondi a beneficio di Moldovagaz per pagare il debito maturato nei confronti di Gazprom. Secondo lui, il governo invierà una lettera alla compagnia russa, in cui spiegherà le sue azioni. Ha aggiunto che Chisinau ha bisogno di più tempo per trasferire i fondi conformemente alle leggi nazionali. Per questo sono stati adottati emendamenti al bilancio del Paese per quest'anno.Spinu ha spiegato che durante lo stato di emergenza, il denaro è stato trasferito sul conto della società statale Energocom. Il governo propone di coprire, a spese dei fondi disponibili, una parte del debito storico dell'impresa statale Thermoelectrica, che deve fondi a Moldovagaz, in modo che, a sua volta, possa ripagare quanto dovuto a Gazprom.Le autorità moldave hanno introdotto lo stato di emergenza nel settore energetico dal 22 ottobre al 20 novembre. Il contratto con Gazprom è stato prorogato il 29 ottobre, per cinque anni, tenendo conto del debito con la società russa, che secondo le previsioni sarà rimborsato in cinque anni col pagamento di interessi.Il portavoce di Gazprom Sergey Kupriyanov ha dichiarato ieri che la società interromperà le forniture di gas alla Moldova entro 48 ore se non riceverà il pagamento dovuto al 22 novembre. Il capo della società Moldovagaz, Vadim Cheban, ha affermato di essersi rivolto al governo e di aver chiesto un prestito per pagare il gas per un importo di circa 74 milioni di dollari.

https://it.sputniknews.com/20211023/gazprom-disposta-a-prolungare-forniture-di-gas-alla-moldavia-se-chisinau-rimborsa-debiti-13437641.html

russia

moldavia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, gazprom, energia, moldavia, gas russo