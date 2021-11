https://it.sputniknews.com/20211123/linda-batista-lattrice-e-stata-picchiata-violentemente-a-dubai-13877541.html

Linda Batista, l'attrice è stata picchiata violentemente a Dubai

L’attrice Linda Batista si trovava a Dubai nel suo albergo quando, secondo indiscrezioni, è stata picchiata violentemente, l’aggressione le ha provocato... 23.11.2021, Sputnik Italia

Linda Batista, volto noto per aver recitato in Incantesimo e Elisa di Rivombrosa, ha riportato ferite al volto profonde sul naso e su uno zigomo, che potrebbero anche lasciarle segni indelebili.L’attrice in passato era stata anche una fiamma di Rossano Rubicondi, l’ex marito di Ivana Trump. E per questa sua conoscenza di Rubicondi, in occasione di un ricordo per la sua scomparsa, la Batista era stata invitata a Pomeriggio5 su Canale 5.Secondo quanto scrive Sorge sul suo blog, una sconosciuta le avrebbe spaccato una bottiglia sul volto, provocandole profonde ferite nell’hotel Armani a Dubai, dove si trovava per lavoro.La donna che ha aggredito l’attrice è ora agli arresti.

