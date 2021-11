https://it.sputniknews.com/20211123/lincognita-delle-elezioni-anticipate-ecco-cosa-vogliono-davvero-i-partiti-13878459.html

L'incognita delle elezioni anticipate: ecco cosa vogliono (davvero) i partiti

Ecco quali potrebbero essere i diversi scenari dopo l'elezione del nuovo capo dello Stato.

"Penso che nel 2022 andremo a votare”. A lanciare l’indiscrezione, parlando di errore per il nostro Paese, è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dal palco dell’ultima edizione della Leopolda, a Firenze."Ho l'impressione che i principali leader delle forze politiche italiane, M5s, Pd, Lega e FdI, abbiano l'interesse ad andare a votare: interesse che è politico, e in alcuni casi personale”, ha aggiunto l'ex premier.Ma qual è la posizione in merito delle diverse forze politiche? Il Corriere della Sera fa il punto, in un approfondimento dedicato proprio al tema del voto anticipato.Si parte dal Movimento 5 Stelle. Il leader Giuseppe Conte in più di un’occasione si è espresso contro il ritorno alle urne prima della scadenza del 2023. Assicura che si tratta di una scelta di responsabilità, legata all’attuale fase attraversata dal Paese, ma la sua è una decisione legata soprattutto alle dinamiche interne al partito.Il rapporto di fiducia tra il leader e i parlamentari del Movimento, infatti, è ancora in costruzione. E se è vero che all’ultima assemblea dei deputati e senatori Conte si è detto contrario al voto anticipato, è vero anche che l’ex premier aveva rilanciato nelle scorse settimane la candidatura di Draghi al Colle, che spianerebbe di fatto la strada alle elezioni nel 2022. Difficile, infatti, che si possa creare un nuovo governo con gli attuali equilibri in Parlamento.Le posizioni sono ondivaghe anche all’interno del Pd. Per lo stesso motivo dei colleghi grillini i parlamentari vorrebbero evitarle. Contrari anche i ministri Dario Franceschini, Lorenzo Guerini ed Andrea Orlando.L’obiettivo è quello di “riequilibrare i rapporti di forza con il M5S” ed eleggere gli esponenti più vicini alla segreteria del partito. Anche qui, il leader Enrico Letta si dichiara contrario al voto, ma secondo il Corriere, in realtà, starebbe lavorando sotto traccia per andare alle urne.Lo stesso quotidiano rivela che sarebbe pronto a trattare persino con Giorgia Meloni per concludere la legislatura dopo l’elezione del presidente della Repubblica.Il problema è che nella coalizione non tutti appoggiano la sua strategia, in primis Silvio Berlusconi, che si è espresso in più di un’occasione per mantenere Draghi a Palazzo Chigi “fino al 2023” e oltre.Salvini, infine, non scopre del tutto le carte. Per il Corriere, al leader della Lega, in fin dei conti, converrebbe mantenere Draghi a Palazzo Chigi, per raccogliere i frutti del sostegno al governo di unità nazionale.

