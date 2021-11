https://it.sputniknews.com/20211123/limitazioni-a-non-vaccinati-e-super-green-pass-soddisfatto-fedriga-regioni-ascoltate-dal-governo-13884062.html

Limitazioni a non vaccinati e super green pass, soddisfatto Fedriga: regioni ascoltate dal governo

Limitazioni a non vaccinati e super green pass, soddisfatto Fedriga: regioni ascoltate dal governo

Secondo il governatore leghista del Friuli Venezia-Giulia, anche Matteo Salvini è d'accordo: l'alternativa sono le chiusure per tutti. 23.11.2021

Il governatore leghista del Friuli-Venezia Giulia e presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ha espresso soddisfazione a margine del vertice col governo sulle nuove misure anti-Covid, basate sul principio di differenziazione del green pass ottenuto da tampone o da vaccino e guarigione.Secondo quanto invocato a gran voce dalle regioni, in particolare, i governatori leghisti del Nord, anche se un'area cambierà colore a seguito del peggioramento della situazione epidemiologica, alle persone che si sono vaccinate o guarite "sarà garantita la possibilità di continuare a svolgere le attività altrimenti vietate" mediante il super green pass, ha specificato Fedriga.Fedriga si è espresso a favore della terza dose di vaccino per tutti, a prescindere dall'età.Secondo il governatore leghista, l'alternativa al super green pass e alle nuove restrizioni per i no-vax è il lockdown per tutti a seguito dell'aggravamento della situazione epidemiologica del coronavirus nel Paese, sulla scia di quanto successo un anno fa.Proprio le nuove misure ad hoc contro i non vaccinati hanno diviso i due principali partiti sovranisti italiani e del centro-destra: mentre la Meloni, a nome di Fratelli d'Italia, si oppone alla nuova certificazione verde, Salvini sembra aver sposato la linea dura "pro-vax" degli amministratori locali e del governo, secondo quanto affermato dallo stesso Fedriga.In precedenza, il governatore della Campania Vincenzo De Luca aveva criticato l'introduzione tardiva del super green pass, che doveva essere introdotto prima, come sostenuto dall'infettivologo ligure Matteo Bassetti.

