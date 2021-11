https://it.sputniknews.com/20211123/le-valutazioni-della-nasa-sul-rischio-di-collisioni-di-asteroidi-con-la-terra-13886723.html

Le valutazioni della Nasa sul rischio di collisioni di asteroidi con la Terra

La Nasa ha affermato che nessuno degli asteroidi noti minaccia di entrare in collisione con il nostro pianeta. 23.11.2021, Sputnik Italia

Nessuno degli asteroidi attualmente noti agli scienziati minaccia di entrare in collisione con la Terra nei prossimi cent'anni, ha affermato il vicedirettore della Nasa Thomas Zurbuchen. La Nasa ha in programma di lanciare mercoledì la sonda spaziale DART sull'asteroide Dimorphos. Una navicella spaziale in miniatura dovrà schiantarsi contro l'asteroide per testare una tecnologia a difesa della Terra da una possibile collisione con un asteroide in futuro. Ha sottolineato che gli scienziati "conoscono solo il 40% circa degli oggetti... con più di 140 metri di dimensione". Il lancio della missione DART sul veicolo di lancio Falcon 9 prodotto dalla società SpaceX è previsto per le 7.20 dell'orario italiano di mercoledì 24 novembre, la collisione del veicolo spaziale con l'asteroide è prevista per settembre-ottobre del prossimo anno.

