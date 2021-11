https://it.sputniknews.com/20211123/le-iene-smascherano-il-ginecologo-che-curava-il-cancro-con-il-sesso-ecco-cosa-chiedeva-alle-donne-13886313.html

Le Iene smascherano il ginecologo che "curava" il cancro con il sesso: ecco cosa chiedeva alle donne

Si moltiplicano le testimonianze sul medico di Bari che sosteneva di "bonificare" l'utero delle pazienti contro il papilloma virus con i rapporti sessuali denunciato dalla trasmissione Le Iene. Alle donne chiedeva di essere "più passionali".

Si allarga l’inchiesta della trasmissione “Le Iene” sul ginecologo barese che diceva di curare “con il sesso” il cancro al collo dell’utero.Il medico, beccato sul fatto grazie ad un’attrice ingaggiata dalla redazione, sosteneva di essere uno degli unici due uomini in Italia vaccinati contro il papilloma virus e che avere rapporti non protetti con una persona con anticorpi fosse l’unica possibilità per prevenire l’insorgere della patologia.Insomma, per “bonificare” l’utero e contrastare l’Hpv le sue pazienti dovevano avere rapporti sessuali con lui. E più di una sarebbe stata plagiata a tal punto da accettare l’offerta a luci rosse. Tra loro c’è anche la donna che ha fatto emergere i presunti abusi. Ma le segnalazioni alla redazione si sono moltiplicate dopo il primo servizio andato in onda la scorsa settimana. “Potevo guarire solo grazie alla sua bonifica”, ha raccontato un’altra delle presunte vittime. Gli abusi, insomma, sarebbero stati più di uno.Il medico interpellato direttamente dalla giornalista, Alice Martinelli, si è difeso affermando di essersi basato su “letteratura scientifica”. L’Ordine dei Medici, però, starebbe valutando di ascoltarlo per decidere se prendere o meno provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, mentre la Procura di Bari avrebbe aperto un fascicolo per effettuare accertamenti sulla vicenda.

