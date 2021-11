https://it.sputniknews.com/20211123/lassist-del-ppe-a-berlusconi-weber-molto-ragionevole-pensare-a-lui-per-il-quirinale-13887653.html

L'assist del Ppe a Berlusconi, Weber: "Molto ragionevole pensare a lui per il Quirinale"

L'assist del Ppe a Berlusconi, Weber: "Molto ragionevole pensare a lui per il Quirinale"

Il presidente del Ppe, Manfred Weber, apre all'ipotesi di Berlusconi presidente della Repubblica e assicura: "È sempre stato chiaramente pro-europeo".

La candidatura di Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica è una “considerazione molto ragionevole” per il presidente del Ppe Manfred Weber. Il politico tedesco che presiede il gruppo di centrodestra al Parlamento europeo durante una conferenza stampa a Strasburgo si è detto favorevole ad un’eventuale nomina del leader di Forza Italia come prossimo presidente della Repubblica.“È sempre stato molto chiaro nei colloqui privati che ho avuto con lui", è andato avanti descrivendo l’attitudine pro europeista del Cav, che in questi anni, ha detto il politico della Cdu, ha avuto l’effetto di spegnere le ambizioni sovraniste di alcuni partiti italiani, riconducendoli ad un “approccio pro europeo". A spingere la candidatura di Berlusconi è tutto il centrodestra, in primis il suo partito. "Un'Italia con Mario Draghi alla guida del governo e Silvio Berlusconi al Quirinale potrebbe diventare la guida dell'Europa dopo l'era Merkel", ha detto Roberto Occhiuto, nuovo presidente della regione Calabria ed ex capogruppo del partito alla Camera. Secondo le indiscrezioni se anche Italia Viva convergesse sul Cav a Berlusconi mancherebbero una manciata di voti per essere eletto e salire sul colle più alto. Voti che andrebbero cercati al centro e nel gruppo misto dove, secondo le indiscrezioni pubblicate dallo stesso quotidiano, almeno sette deputati sarebbero già pronti a votarlo.

