https://it.sputniknews.com/20211123/laos-approva-luso-del-vaccino-russo-anti-covid-sputnik-light-13889592.html

Laos approva l'uso del vaccino russo anti-Covid Sputnik Light - RDIF

Laos approva l'uso del vaccino russo anti-Covid Sputnik Light - RDIF

Il Laos, Paese del Sudest asiatico, ha approvato il vaccino monocomponente Sputnik Light. 23.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-23T21:18+0100

2021-11-23T21:18+0100

2021-11-23T21:20+0100

russia

laos

coronavirus nel mondo

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/12283613_0:68:776:505_1920x0_80_0_0_fb34fa7344d20fb77c920ea92ab8a8e2.jpg

Il vaccino russo Sputnik Light è stato approvato per l'uso in Laos, ha riferito oggi l'ufficio stampa del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF, fondo sovrano russo).Sputnik Light è il primo componente del vaccino Sputnik V. Attualmente Sputnik Light si trova nella fase di registrazione in circa 30 Paesi.Il fondo russo ha ricordato che nel marzo 2021 è stato approvato sempre nel Laos il vaccino Sputnik V a due componenti. I preparati Sputnik Light e Sputnik V sono registrati nel Paese con un'autorizzazione all'uso di emergenza.Sia Sputnik V che Sputnik Light sono stati sviluppati dal Centro russo di Epidemiologia e Microbiologia "Gamaleya".In precedenza oggi anche San Marino ha approvato l'uso di Sputnik Light.

https://it.sputniknews.com/20211121/putin-riceve-terza-dose-booster-di-sputnik-light-13853590.html

russia

laos

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, laos, coronavirus nel mondo, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus