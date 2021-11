https://it.sputniknews.com/20211123/la-mia-innocenza-mi-e-stata-rubata-donna-afferma-che-maradona-lha-violentata-in-adolescenza-13882803.html

'La mia innocenza mi è stata rubata': donna afferma che Maradona l'ha violentata in adolescenza

Il presunto stupro sarebbe avvenuto in una clinica dell'Avana, mentre la madre della ragazza era nella stanza accanto. 23.11.2021, Sputnik Italia

Mavys Álvarez Rego, una donna cubana di 37 anni, che attualmente vive a Miami e che afferma di avere avuto una relazione con la defunta leggenda del calcio Diego Maradona circa due decenni fa, ha accusato quest'ultimo di averla violentata quando era adolescente.Secondo l'AFP, la Álvarez ha detto di aver incontrato Maradona quando aveva 16 anni, quando lui viveva a Cuba e si sottoponeva a un trattamento antidroga.Il presunto stupro sarebbe avvenuto in una clinica dell'Avana, dove alloggiava Maradona, mentre la madre della Álvarez era nella stanza accanto, ha detto la Álvarez durante una conferenza stampa a Buenos Aires.La settimana scorsa, la Álvarez ha consegnato la sua testimonianza ad un tribunale del Ministero della Giustizia argentino, che indaga sulle sue "accuse di traffico contro l'ex entourage di Maradona", come dice la Reuters.Ha affermato che, durante un viaggio a Buenos Aires con Maradona nel 2001, è stata trattenuta dall'entourage del calciatore in un hotel contro la sua volontà, le è stato impedito di uscire da sola e persino costretta a subire un'operazione di aumento del seno.La denuncia non è stata presentata dalla stessa Álvarez, ma piuttosto da una ONG argentina chiamata Foundation for Peace, che ha sporto denuncia dopo aver ascoltato la confessione della donna sui media americani, scrive l’AFP.Da notare che questa testimonianza giunge a soli due giorni dal primo anniversario della morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre del 2020. Per la sua morte ci sono numerose persone indagate.

