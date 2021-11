https://it.sputniknews.com/20211123/joe-biden-intende-ricandidarsi-alle-presidenziali-del-2024-13874870.html

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden intende candidarsi per la rielezione nel 2024, ha confermato la segretaria stampa della Casa Bianca Jen Psaki... 23.11.2021, Sputnik Italia

Alla domanda se il Presidente in carica avesse già preso in considerazione l’ipotesi ricandidatura per il 2024, la Psaki ha riferito ai giornalisti che Biden effettivamente si sarebbe ripresentato."Sì, questa è la sua intenzione", ha detto la Psaki in risposta, confermando i rapporti secondo il quali il Presidente avrebbe già discusso il tema con i consulenti in materia.Il Washington Post sabato aveva riferito che Biden era stato impegnato in colloqui con i membri del suo entourage riguardo al prossimo ciclo elettorale e che i funzionari avevano lavorato attivamente per rassicurare gli alleati contro un possibile ritorno repubblicano.“Ciò che [Biden] sta dicendo pubblicamente è ciò in cui crede fermamente. Non c'è differenza", ha detto al Post l'ex governatore della Pennsylvania Ed Rendell. Biden ha recentemente subito un controllo sanitario, con un rapporto ufficiale che indica che rimane "in forma per il dovere". Se rieletto per servire, Biden avrebbe 82 anni all'inizio del suo secondo mandato, il che lo riconfermerebbe come il più anziano comandante in capo in servizio.Tuttavia, Biden potrebbe dover affrontare una dura battaglia tra gli elettori, poiché i numeri dei sondaggi suggeriscono che la sua popolarità è in costante calo tra la crescente insoddisfazione per l'attuale stato economico e l'aumento dei prezzi in vista delle festività natalizie. In effetti, un recente sondaggio della Quinnipiac University ha stabilito che il tasso di approvazione di Biden è crollato ad appena il 36%.

