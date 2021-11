https://it.sputniknews.com/20211123/israele-inizia-la-vaccinazione-dei-bambini-sopra-i-5-anni-13885369.html

Israele inizia la vaccinazione dei bambini sopra i 5 anni

Israele ha iniziato la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni. David, il figlio del primo ministro, è stato tra i primi vaccinati. 23.11.2021, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/12866226_0:145:2768:1702_1920x0_80_0_0_232f018779dcdc51b258d91eb95aea79.jpg

Israele ha iniziato la vaccinazione contro il coronavirus nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, David, il figlio di nove anni del primo ministro Naftali Bennett, è stato vaccinato, ha riferito l'ufficio stampa del capo del governo.Il primo ministro ha invitato tutti i genitori israeliani a far vaccinare i propri figli.I CDC statunitensi hanno ufficialmente approvato l'uso del vaccino contro il coronavirus Pfizer per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. In precedenza, la richiesta era stata approvata da un altro regolatore americano: la FDA. Ora si prevede l'inizio delle vaccinazioni per i bambini di questa età a partire dai prossimi giorni.La vaccinazione di massa della popolazione contro il Covid-19 è iniziata in Israele il 20 dicembre dello scorso anno. I cittadini del Paese sono vaccinati con il vaccino Pfizer. Il 10 gennaio i vaccinati hanno iniziato a ricevere la seconda dose. La vaccinazione degli adolescenti di 12-15 anni in Israele è iniziata all'inizio di giugno. Ad oggi, più di 5,7 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi, la terza, più di 4,05 milioni.

