coronavirus in italia

L’accusa è di “diffamazione aggravata”.Paragone aveva detto al professore: “Non ho un padre che mi piazza lì alla Clinica di Malattie infettive di Genova dove sei adesso”.Il professore ha fatto notare a Paragone: “Peccato che mio padre, purtroppo, sia prematuramente scomparso il 12/9/2005 ed io abbia ottenuto la cattedra di malattie infettive a Genova nel Novembre 2019, cioè oltre 14 anni dopo la Sua morte”.Ed ha concluso: “Non resta che attendere che la giustizia faccia il suo corso”.Per il momento nessuna risposta da parte dell'onorevole Paragone via social.

coronavirus in italia

Il professore Matteo Bassetti, molto presente nelle trasmissioni televisive come opinionista e commentatore da quando è scoppiata la pandemia, ha querelato... 23.11.2021, Sputnik Italia

Il professore Bassetti ha querelato l’onorevole Gianluigi Paragone per diffamazione

Il professore Bassetti ha querelato l’onorevole Gianluigi Paragone per diffamazione

Il professore Bassetti ha querelato l’onorevole Gianluigi Paragone per diffamazione

Seguici su

Il professore Matteo Bassetti, molto presente nelle trasmissioni televisive come opinionista e commentatore da quando è scoppiata la pandemia, ha querelato l’onorevole Gianluigi Paragone per le parole da quest’ultimo proferite durante la trasmissione televisiva Non è l’Arena del 17 novembre scorso.