Jean Castex, il premier francese è positivo al coronavirus

Lunedì, i rapporti hanno suggerito che una delle figlie del primo ministro francese, Jean Castex, fosse risultata positiva al Covid-19. 23.11.2021, Sputnik Italia

23.11.2021

2021-11-23T06:52+0100

2021-11-23T08:38+0100

Il primo ministro francese, Jean Castex, è risultato positivo al test per il Covid-19, secondo quanto riferito dall'Agence France-Presse (AFP), che cita la residenza ufficiale del primo ministro, l'Hotel de Matignon.Castex è risultato positivo al coronavirus lunedì sera.Dall'Hotel de Matignon fanno sapere che il programma del primo ministro verrà modificato nei prossimi giorni, in modo che possa continuare le sue attività durante l'isolamento, che durerà 10 giorni.Il capo del governo aveva appreso lunedì nel pomeriggio che una delle sue figlie di 11 anni era risultata positiva al Covid-19.Il presidente Castex si era recato lunedì mattina a Bruxelles, dove aveva incontrato il suo omologo belga, Alexander De Croo.Il Primo Ministro era accompagnato anche dai ministri delle Forze Armate, Florence Parly, degli Interni, Gérald Darmanin, della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, e del Segretario di Stato per l'Europa, Clément Beaune.Il capo del governo, 56 anni, che ha ricevuto due dosi del vaccino in primavera, finora non era mai risultato positivo.Il presidente del Consiglio era stato comunque in contatto con il Covid-19 in tre occasioni.Prima di lui, il presidente Emmanuel Macron era risultato positivo nel dicembre 2020.

