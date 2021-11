https://it.sputniknews.com/20211123/i-tedeschi-saranno-vaccinati-guariti-o-morti-entro-fine-inverno---ministro-della-salute-13880943.html

I tedeschi saranno "vaccinati, guariti o morti" entro fine inverno - ministro della salute

I tedeschi saranno "vaccinati, guariti o morti" entro fine inverno - ministro della salute

La Germania ha visto un drammatico aumento dei casi di coronavirus nell'ultima settimana, con i dati della Johns Hopkins University che mostrano oltre 40.000... 23.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-23T20:08+0100

2021-11-23T20:08+0100

2021-11-23T20:08+0100

germania

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/13622352_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_2cfa34a933fb71869b4e4898b204d0d6.jpg

Il ministro della salute tedesco, Jens Spahn, ha invitato i residenti del paese a fare il vaccino contro il coronavirus il più presto possibile, compresi i richiami nel caso in cui siano passati più di sei mesi dalla seconda somministrazione, offrendo previsioni cupe alla fine dell'inverno.Nel suo account Twitter, Spahn ha intensificato gli appelli ai tedeschi a partecipare alla campagna di vaccinazione riavviata, sottolineando che la Germania ha abbastanza vaccini "per tutti i cittadini".Ha anche detto che, per soddisfare la domanda, sono necessari diversi vaccini.Spahn ha anche riconosciuto che l'intensificazione della campagna di vaccinazione significherà una pressione aggiuntiva sul sistema sanitario pubblico e stress per gli operatori medici, per cui ha espresso "sincero rammarico".Sulla scia di un'altra impennata di casi di COVID-19 dovuti in parte alla variante Delta, altamente contagiosa, alcuni politici tedeschi hanno espresso il loro sostegno all'introduzione della vaccinazione obbligatoria, citando l'esempio della vicina Austria.Lo stesso sentimento è stato espresso da Markus Soeder, il governatore conservatore della Baviera.I recenti sviluppi della situazione legati alla COVID-19 in Germania, con il paese che ha registrato oltre 40.000 nuovi casi il 22 novembre, sono stati descritti dal cancelliere uscente Angela Merkel come peggiori di qualsiasi cosa la Germania abbia sperimentato finora, chiedendo alle autorità locali di introdurre restrizioni più severe.Nonostante l'impennata dei casi, il tasso di vaccinazione in Germania rimane al di sotto del 70%: solo 56,6 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi, cioè circa il 68% della popolazione totale chiamata a farlo.

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

germania, coronavirus