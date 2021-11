https://it.sputniknews.com/20211123/heiko-maas-germania-deve-continuare-a-contribuire-alla-nato-13885456.html

Heiko Maas: Germania deve continuare a contribuire alla NATO

Il prossimo governo di centro-sinistra della Germania deve mantenere i suoi impegni all'interno della NATO, mentre si impegna in una competizione di valori con... 23.11.2021, Sputnik Italia

nato

germania

guerra fredda

Ha accusato la Cina e la Russia di mettere alla prova l'ordine basato sulle regole della NATO, le leggi internazionali e i diritti umani, e di usare tattiche di guerra ibrida e campagne di disinformazione per colpire la società occidentale.La NATO ha lanciato un "processo di riflessione", per elaborare un nuovo concetto strategico entro la fine del prossimo anno, ha detto Maas. Esso ridefinirà i compiti di sicurezza dell'alleanza e affronterà le minacce cibernetiche e spaziali.Maas ha aggiunto che la NATO ha resistito alla prova del tempo, nonostante sia stato ripetutamente predetto che l'alleanza si sarebbe rotta. Ha detto che alleati e partner forti avrebbero aiutato la Germania a rimanere un'economia forte e un giocatore attivo in un "mondo interconnesso".

