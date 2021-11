https://it.sputniknews.com/20211123/grillo-sul-reddito-di-cittadinanza-trova-la-sponda-dellistat-misura-redistributiva-13879206.html

Grillo sul reddito di cittadinanza trova la sponda dell’Istat: misura redistributiva

Grillo sul reddito di cittadinanza trova la sponda dell’Istat: misura redistributiva

Beppe Grillo torna a farsi sentire e lo fa per difendere il reddito di cittadinanza. Lunedì sul suo blog ha citato una frase del presidente dell’Istat Gian... 23.11.2021, Sputnik Italia

economia

beppe grillo

lavoro

reddito di cittadinanza

Il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, insieme a Gianroberto Casaleggio, sul suo blog ripete le parole del presidente dell’Istat, per sottolineare i passaggi in cui questi ha spiegato alle commissioni parlamentari come, per le famiglie che lo hanno richiesto nel 2019, il reddito di cittadinanza abbia costituito “il 72,9% del reddito disponibile equivalente medio”.Nel tentativo di ridurre le numerose truffe condotte per appropriarsi indebitamente del sostegno al reddito, il governo modificherà la legge che ha istituito il reddito di cittadinanza, imponendo alcune limitazioni e provando a estendere i controlli.Domenica scorsa anche l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si è schierato a favore del reddito di cittadinanza, considerandolo una norma di civiltà. Berlusconi non si era mai espresso a favore della misura di sostegno al reddito.

