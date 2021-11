https://it.sputniknews.com/20211123/giorgia-meloni-chiede-allo-stato-di-risarcire-vittime-reazioni-avverse-dei-vaccini-anti-covid-13887147.html

Giorgia Meloni chiede allo Stato di risarcire vittime reazioni avverse dei vaccini anti-Covid

Secondo la leader di FdI, il risarcimento per le reazioni avverse è "la cosa più efficace che si possa fare oggi per convincere le persone che non si sono... 23.11.2021, Sputnik Italia

Intervenendo a Valdobbiadene, la leader di Fratelli d'Italia ha espresso un giudizio critico sul modo in cui è stata condotta la campagna vaccinale anti-Covid nazionale.Secondo la leader di FdI, esiste un modo per convincere la minoranza di concittadini che, nonostante il green pass, continua ed essere riluttante all'idea di vaccinarsi contro il coronavirus: lo Stato dovrebbe garantire risarcimenti economici per chi subisce le conseguenze di una reazione avversa.La Meloni ha poi ribadito e spiegato perché secondo lei nuove limitazioni per i non vaccinati e l'introduzione del super green pass sono inutili per fronteggiare la pandemia, pur rilevando l'importanza della campagna vaccinale.In precedenza il governatore leghista del Friuli Venezia-Giulia e presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, sostenitore del super green pass e della differenziazione della certificazione verde secondo tampone e vaccino-guarigione, aveva espresso soddisfazione per la linea del governo, propenso ad una nuova stretta per limitare i contagi ed evitare lockdown.

