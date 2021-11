https://it.sputniknews.com/20211123/dimostrato-scientificamente-che-il-caffe-ha-effetti-benefici-sul-cervello-13882108.html

Dimostrato scientificamente che il caffè ha effetti benefici sul cervello

Dimostrato scientificamente che il caffè ha effetti benefici sul cervello

Scienziati australiani hanno scoperto che coloro che bevono caffè ogni giorno hanno un rischio inferiore di sviluppare un deterioramento cognitivo con l'età... 23.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-23T23:33+0100

2021-11-23T23:33+0100

2021-11-23T23:33+0100

mondo

caffè

scienza e tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/9313965_0:326:2484:1723_1920x0_80_0_0_c07cce411093dead743657338950e3a7.jpg

I risultati dello studio osservazionale condotto nell'arco di dieci anni dalla Edith Cowan University di Perth, Australia, sono stati pubblicati sulla rivista Frontiers of Aging Neuroscience e sono di quelli che sicuramente faranno piacere a dei super consumatori di caffè come gli italiani."Abbiamo scoperto che i soggetti che assumono più caffè hanno un rischio inferiore di sviluppare lievi disturbi cognitivi, spesso precedenti all'Alzheimer, e l'Alzheimer stesso", ha detto in un comunicato stampa l'autrice principale, la dott.ssa Samantha Gardener, del Centro di eccellenza per la ricerca e il trattamento dell'Alzheimer alla Edith Cowan University School of Medicine.I risultati hanno mostrato che i bevitori di caffè hanno meno probabilità di subire degenerazioni nel tempo nelle aree del cervello responsabili delle funzioni esecutive, che includono pianificazione, autocontrollo e attenzione.Gli scienziati non si sono tuttavia posti la questione di quale possa essere la dose giornaliera ottimale di caffè, l’indagine era mirata a determinare solamente se le probabilità statistiche di deterioramento del cervello con l’età fossero maggiori o minori tra i bevitori di caffè.Posto comunque che, a parte la diluizione in acqua, la quantità di macinato sia la stessa, si può dedurre che la regola suggerita dal professor Gardener possa essere valida anche per il nostro espresso: due tazzine al giorno potrebbero quindi essere una buona soluzione, cosa per altro che corrisponde già agli standard nazionali.Cosa resta da scoprire?Oltre alla questione della dose giornaliera esatta consigliata, che, come detto, rimane ancora dibattuta, rimangono anche altri particolari da scoprire.Sappiamo che l’Alzheimer è strettamente associato a placche amiloidi e ammassi neurofibrillari che si formano nel cervello, ma non è ancora nota la causa prima di tale degenerazione. In qualche modo, il caffè riuscirebbe a rallentare tale processo, ma neppure questo è noto come avvenga. Neppure sappiamo se sia la caffeina a produrre tale effetto, oppure una delle altre sostanze contenute nella bevanda, quali acido acetico, metilpirazina, furfurale, dimetilpirazina, metilfurfurale, idrossimetilfurfurale, butirrolattone, catecolo o quant’altro.Altra cosa non ancora nota è se vi sia differenza nel metodo di preparazione, cioè se faccia meglio l’americano, il cappuccino, il latte macchiato o l’espresso. Ma per perfezionare tale ricerca gli scienziati australiani forse dovrebbero proseguirla in Italia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, caffè, scienza e tech