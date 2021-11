https://it.sputniknews.com/20211123/dietologa-rivela-pericolo-delle-mandorle-13889798.html

Dietologa rivela pericolo delle mandorle

Dietologa rivela pericolo delle mandorle

Le mandorle amare contengono l'amigdalina, uno dei veleni più potenti, secondo la dietologa Svetlana Fus. 23.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-23T23:58+0100

2021-11-23T23:58+0100

2021-11-23T23:58+0100

salute

cibo

benessere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/13890087_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ffb5f359011aad306bd23df9159e2ce5.jpg

Le mandorle, grazie ai loro nutrienti, migliorano il funzionamento del sistema cardiovascolare e il funzionamento del cervello, tuttavia, il loro uso prima del trattamento termico minaccia problemi di salute, ha affermato la nutrizionista Svetlana Fus. Ha notato che le mandorle contengono l'amigdalina, un glicoside cianogenetico, i cui prodotti di degradazione conferiscono alla noce uno specifico odore e l'amarezza di mandorla. Non è consigliato mangiarne più di 30 grammi al giorno. "Il vantaggio è che possono essere conservate a lungo senza perdere le loro proprietà benefiche e il gusto. Questo prodotto è comodo da portarsi dietro durante un lungo viaggio e da consumarsi in situazioni in cui non c'è opportunità e tempo per un pasto completo," ha detto la nutrizionista.

https://it.sputniknews.com/20210225/le-noci-riducono-il-rischio-di-morte-prematura-per-le-donne---ricerca-scientifica-10183873.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salute, cibo, benessere