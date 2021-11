https://it.sputniknews.com/20211123/dicastero-militare-di-pechino-russia-e-cina-insieme-per-opporsi-a-pressioni-usa--13889207.html

Dicastero militare di Pechino: Russia e Cina insieme per opporsi a pressioni Usa

Dicastero militare di Pechino: Russia e Cina insieme per opporsi a pressioni Usa

Secondo il ministero della Difesa cinese, la Cina e la Russia resistono congiuntamente alle pressioni di Washington. 23.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-23T22:08+0100

2021-11-23T22:08+0100

2021-11-23T22:08+0100

russia

cina

usa

occidente

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/768/88/7688844_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ac32098fbf65c23d67503fd0ca74dadb.jpg

Gli Stati Uniti intraprendono contro la Cina le stesse azioni aggressive in ambito militare e le tattiche di deterrenza come contro la Russia, entrambi i Paesi si stanno opponendo congiuntamente a Washington, ha affermato oggi il ministro della Difesa della Repubblica Popolare Cinese Wei Fenghe in una riunione con il capo del dicastero militare russo Sergey Shoigu.Ha osservato che quest'anno la Cina e la Federazione Russa hanno celebrato il 20° anniversario della firma di un accordo di buon vicinato, amicizia e cooperazione bilaterale. "E celebriamo una straordinaria e fruttuosa cooperazione in tutte le aree. Soprattutto di fronte alla folle deterrenza e pressione degli Stati Uniti, Cina e Russia sono unite come una grande montagna. La nostra amicizia è indissolubile. Insieme ci siamo opposti all'egemonia degli Stati Uniti e ci opponiamo al falso regime democratico degli Stati Uniti, al falso multiculturalismo, nonché alle nuove manifestazioni della Guerra Fredda in una nuova forma. E in questo modo abbiamo mostrato i nostri rapporti migliori di quelli alleati", ha affermato il ministro della Difesa cinese.Ha sottolineato di essere "pienamente d'accordo con l'elevata valutazione del livello di cooperazione russo-cinese in ambito militare".Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu aveva sostenuto durante i colloqui con l'omologo cinese che le attività dei bombardieri statunitensi vicino a confini orientali della Russia rappresentano una minaccia anche per Pechino.

https://it.sputniknews.com/20210926/al-senato-usa-ricordata-la-necessita-di-contrastare-russia-e-cina-13056971.html

russia

cina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, cina, usa, occidente, geopolitica