De Luca: i no-vax sono dei neomedievali

De Luca: i no-vax sono dei neomedievali

Ai no-vax sono state recapitate molte maldicenze, sono stati etichettati in vario modo, ma essere considerati dei neomedievali probabilmente non ancora.

“In Italia e in Europa siamo di fronte a una sorta di movimento neomedievale, stiamo tornando alla stregoneria”, ha detto De Luca, inaugurando Futuro Remoto a Città della Scienza a Bagnoli (Napoli), come riportato dall’Adnkronos.Un luogo ideale da cui lanciare un messaggio rivolto a chi è contro la scienza:“Mai come oggi è necessario riprendere il valore della cultura scientifica, e cultura scientifica significa poter sperimentare le cose”.Libertà, una cosa seriaDe Luca ha poi aggiunto che “la libertà è una cosa seria”, ma se noi “intendiamo la democrazia come la libertà di dire ognuno quello che gli passa per la testa, non abbiamo capito nulla. La libertà come concetto senza limiti non esiste. Ogni libertà ha un limite, il limite definisce la libertà. La libertà senza limiti è il nulla.”E di nuovo l’appello a guardare alla scienza:

