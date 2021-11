https://it.sputniknews.com/20211123/davigo-e-storari-richiesto-rinvio-a-processo-per-rivelazione-segreto-dufficio-13883819.html

Davigo e Storari, richiesto rinvio a processo per rivelazione segreto d’ufficio

A Brescia, il procuratore Francesco Prete ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ex consigliere del Consiglio superiore della... 23.11.2021, Sputnik Italia

I due sono indagati per rivelazione del segreto d’ufficio in merito alla vicenda dei verbali di Piero Amara (ex legale Eni) sulla presunta Loggia Ungheria.Secondo quanto riportato dall'Ansa, il gup di Brescia dovrà decidere se rinviare a giudizio Davigo e Storari. Secondo l’accusa, Storari consegnò i verbali delle interrogazioni di Amara rese tra dicembre 2019 e gennaio 2020 a Davigo per autotutelarsi dall’inerzia dei vertici della Procura nell’avvio delle indagini su quelle dichiarazioni.La prossima settimana saranno sentiti anche il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e il pm Sergio Spadaro, che ora si trova alla procura europea. I due sono indagati per rifiuto d’atti d’ufficio in riferimento alla gestione di Vincenzo Armanna, l’accusatore nel processo per il caso Nigeria.

