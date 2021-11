https://it.sputniknews.com/20211123/coldiretti-con-green-pass-il-68-di-italiani-al-ristorante-a-natale-13884150.html

Coldiretti: con green pass, il 68% di italiani al ristorante a Natale

Coldiretti: con green pass, il 68% di italiani al ristorante a Natale

Secondo Coldiretti, il 68% degli italiani non vede l'ora di tornare a pranzare e cenare fuori casa con l'arrivo delle feste di Natale e Capodanno. Lo rileva il... 23.11.2021, Sputnik Italia

"Non si tratta solo di bisogno di convivialità ma anche di garantire la ripresa dell'economia e la tenuta dell'occupazione" afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare la necessità di "non mettere in crisi una filiera che dà lavoro a ben 4 milioni di persone in 740mila aziende agricole e 70mila industrie alimentari" italiane.Le chiusure andrebbero, infatti, a frenare la ripresa della ristorazione già tra i settori più danneggiati dalla pandemia, infatti i consumi alimentari degli italiani fuori casa nel 2020 sono scesi al minimo da almeno un decennio, con un crack senza precedenti per bar, ristoranti, trattorie e agriturismi, i quali hanno dimezzato il fatturato (-48%) per una perdita complessiva di quasi 41 miliardi di euro.La drastica riduzione dell'attività, rileva la Coldiretti, pesa infatti sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco.Quest’anno la speranza è che tutti brindino al ristorante per dimenticare la pandemia.

