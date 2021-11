Cingolani: con l'apertura del gasdotto Nord Stream 2 crollerà il prezzo del gas

https://it.sputniknews.com/20211123/cingolani-con-lapertura-del-gasdotto-nord-stream-2-crollera-il-prezzo-del-gas-13877912.html

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, spiega che l’aumento delle bollette energetiche è dovuto all’aumento enorme del prezzo del gas... 23.11.2021, Sputnik Italia

“Ora la speranza è che nella seconda metà del prossimo anno il prezzo del gas scenda anche in concomitanza dell'apertura del Nord Stream, il gasdotto che porta in Germania, anche se i tedeschi sembrano mettere in dubbio la sua apertura”, così si è espresso il ministro Cingolani a Radio Capital.La debolezza dell’ItaliaIl ministro afferma che l’Italia è debole sotto il profilo dell’approvvigionamento energetico, perché “importiamo l’energia da tutte le parti. Per cui, in generale, il nostro energy mix deve cambiare e la nostra politica energetica deve migliorare. Per superare questa fase, il ministro afferma che questo “è il momento di investire nelle tecnologie che ci permetteranno in futuro di accelerare”.Per quanto riguarda il nucleare di nuova generazione, come il Natrium che Bill Gates installerà negli USA, Cingolani afferma: Inoltre, di recente, l'amministratore delegato di Eni aveva affermato che il prezzo del gas naturale è cresciuto per via di investimenti non fatti a livello globale e dirottati altrove.Germania e sospensione del Nord Stream-2 AGIl gasdotto che collega la Russia all’Unione Europea direttamente, e che è noto come Nord Stream 2, è pronto ad entrare in esercizio. Tuttavia, le autorità tedesche ne hanno bloccato l’autorizzazione per l’entrata in esercizio per motivi legali.Il Bundesnetzagentur (il regolatore tedesco dell’energia) ritiene che l’operatore del gasdotto non si sarebbe organizzato in forma giuridica secondo la legge tedesca.

