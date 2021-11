https://it.sputniknews.com/20211123/almeno-45-persone-muoiono-in-un-incidente-stradale-in-bulgaria-13872888.html

Bulgaria, almeno 45 persone morte in un incidente stradale

Almeno 45 persone sono morte nella notte tra il 22 e il 23 novembre in un incidente stradale a 40 chilometri a sud della capitale bulgara Sofia. Il veicolo... 23.11.2021, Sputnik Italia

mondo

bulgaria

Almeno 45 persone sono morte nella notte tra lunedì e martedì in Bulgaria, in un incidente di pullman che trasportava cittadini della Macedonia del Nord."Quarantacinque o quarantasei persone sono morte" in questa tragedia avvenuta intorno alle 02:00 (01:00 ora italiana) sull'autostrada vicino al villaggio di Bosnek, 40 km a sud di Sofia, ha affermato il commissario Nikolay Nikolov, capo della protezione civile che ha parlato alla televisione pubblica BNT, specificando che "sette passeggeri potrebbero essere salvati" ed evacuati in un ospedale della capitale.Dodici bambini erano nel veicolo, che proveniva da Istanbul e si dirigeva a Skopje, secondo bTV."È una tragedia. Non sappiamo se tutte le vittime siano della Macedonia del Nord, ma questo è quello che supponiamo, dal momento che l'autobus è immatricolato nel nostro Paese", ha commentato il primo ministro della Macedonia del Nord Zoran Zaev, intervistato da Nova television.Al momento non è stato possibile determinare la causa dell'incidente.

mondo, bulgaria