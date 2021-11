https://it.sputniknews.com/20211123/al-via-la-settimana-della-cucina-italiana-nel-mondo-13872033.html

Al via la settimana della Cucina italiana nel mondo

Al via la settimana della Cucina italiana nel mondo

La rassegna, giunta alla sua VI edizione, punta a promuovere la filiera agroalimentare italiana all’estero attraverso la rete consolare e diplomatica.

Prende il via oggi la Settimana della Cucina italiana nel mondo, la rassegna che promuove le specialità della filiera agroalimentare italiana all’estero, attraverso la rete consolare e diplomatica, è giunta alla sua VI edizione.Si tratta, come si legge sui canali della Farnesina, di uno dei “pilastri della strategia di internazionalizzazione del Made in Italy delineata nel Patto per l’export”.L’iniziativa, che quest’anno ruota attorno al concetto di sostenibilità, è stata presentata la scorsa settimana al ministero degli Esteri. Ad aprire i lavori è stato il capo della diplomazia italiana, Luigi Di Maio, seguito da quello dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli.Gli eventi collegati alla kermesse andranno avanti fino al prossimo 28 novembre e avranno al centro i temi sviluppati durante l’Expo di Milano del 2015: dalla sostenibilità alla sicurezza alimentare, passando per identità, territorio e biodiversità.Tra i presupposti per partecipare, come si legge nei siti specializzati, ci dev’essere un’integrazione con il piano per la promozione straordinaria del Made in Italy, la valorizzazione dei territori, la promozione della dieta mediterranea e delle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane.

