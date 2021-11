https://it.sputniknews.com/20211123/-tutto-orecchi-questo-adorabile-gattino-ha-quattro-orecchie---foto-13847506.html

È tutta orecchi: quest'adorabile gattina è nata con una mutazione genetica - Foto

Midas vive nella città turca di Ankara. I proprietari del gatto confessano che è stato amore a prima vista. "Non siamo mai andati a comprare un gatto, volevamo solo salvare un gatto dalla strada", ha detto a Reuters il proprietario di Midas, Canis Dosemeci.Il nome insolito del gatto ci ricorda il mito greco del re Mida, a cui il dio Apollo trasformò le orecchie in quelle di un asino come punizione.La curiosa mutazione non danneggia l'udito di Midas, poiché tutte e 4 le sue orecchie sono collegate al condotto uditivo.Midas è piena d'amore e ha persino un cuoricino bianco sul petto!Il proprietario del gatto spera che la sua storia possa ispirare altri ad adottare un animale domestico.

