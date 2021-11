https://it.sputniknews.com/20211122/zangrillo-raggiante-per-la-nuova-avventura-nel-calcio-rifare-grande-il-genoa-13868931.html

Zangrillo raggiante per la nuova avventura nel calcio: "rifare grande il Genoa"

Zangrillo raggiante per la nuova avventura nel calcio: "rifare grande il Genoa"

Il noto primario del reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano è intervenuto oggi in conferenza stampa in qualità di presidente del Genoa... 22.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-22T18:18+0100

2021-11-22T18:18+0100

2021-11-22T18:18+0100

italia

calcio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/13869502_0:124:1080:732_1920x0_80_0_0_46fcd15920092ca3ef2d2713e900f6a6.jpg

Nella sua prima conferenza stampa nei panni di un ruolo inedito per il suo profilo professionale, ovvero presidente di una squadra di calcio, il professor Alberto Zangrillo ha espresso ottimismo sul progetto della nuova proprietà del glorioso club ligure, che ormai da anni non lotta per traguardi che meriterebbe secondo la sua prestigiosa storia. Secondo Zangrillo, la chiave per la rinascita del blasone del Genoa è una "gestione imprenditoriale".Zangrillo ha poi ringraziato la proprietà per il ruolo concessogli nel club, evidenziando come ci siano le condizioni per avere successo.Dopo 13 giornate, il Genoa è in zona retrocessione al 18° posto con 9 punti, a 2 punti dal quart'ultimo posto che vale la salvezza occupato momentaneamente dall'altra squadra ligure, Lo Spezia. Ieri sulla panchina dei grifoni ha debuttato il nuovo allenatore Andriy Shevchenko, chiamato per sostituire Ballardini dopo l'avvio di campionato al di sotto delle attese. Il ritorno in Italia di Sheva è stato amaro, con una sconfitta in casa per 2-0 contro la Roma di Mourinho.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, calcio