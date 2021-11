https://it.sputniknews.com/20211122/vino-italiano-vendite-nel-regno-unito-ai-minimi--116-ma-il-dato-non-e-reale-13858222.html

Vino italiano, vendite nel Regno Unito ai minimi -11,6%, ma il dato non è “reale”

2021-11-22T08:53+0100

economia

vino

Dati che non indicano un crollo solo per l’Italia, ma anche per il vino della Nuova Zelanda (-20,5%), della Francia (-7,4%), degli Stati Uniti (-18,2%).A crescere e anche in modo esponenziale, sono i Paesi Bassi (+471%) e il Belgio (+289,7%).Come spiega l’Agi, i dati sono non il sintomo di un cambio nelle abitudini degli inglesi che ora preferirebbero altri vini a quelli che hanno sempre consumato. Quanto sta accadendo, invece, è frutto della Brexit.Dal momento che importare direttamente i vini dai vari Paesi elencati richiede molte pratiche burocratiche e problemi con l’IVA, i distributori che prima importavano direttamente da Italia, Francia, Nuova Zelanda e Stati Uniti, restando su suolo britannico, hanno ora spostato le loro sedi nei Paesi Bassi e in Belgio.Questo significa che la catena di importazione dei vini nel Regno Unito si è spostata in questi due Paesi europei. E la motivazione è appunto normativa, meno burocrazia per importare, meno tasse da pagare, per lasciare i guadagni intatti come nel pre-Brexit.I vini italiani, quindi, non stanno subendo un calo di richiesta, ma semplicemente ora giungono nel paese della regina Elisabetta II transitando attraverso i due paesi di frontiera.E mentre il post-Brexit cambia le rotte dei vini, il Brunello a Montalcino fa guadagnare ai proprietari delle terre il 4.500% in 50 anni.

2021

