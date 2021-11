https://it.sputniknews.com/20211122/vicenda-tim-fondo-usa-kkr-lancia-opa-per-il-100-delle-azioni-13858579.html

Vicenda Tim: fondo Usa Kkr lancia Opa per il 100% delle azioni

Vicenda Tim: fondo Usa Kkr lancia Opa per il 100% delle azioni

Opa lanciata da parte del fondo Usa Kkr sull'azienda di telecomunicazioni. 4 settimane per la risposta. 22.11.2021, Sputnik Italia

Presentato dal fondo Usa Kkr una manifestazione di interesse per un'opa dell'intero pacchetto azionario di Tim, "non vincolante e indicativa", e "volta al delisting", riportano i media.La proposta è al momento solo indicativa, e vede un valore fissato per azione pari a 0,505 euro.Rispetto alla chiusura di venerdì, quando le azioni ordinarie erano quotate 0,3465 euro, l'aumento di valore in base alla stima degli americani sarebbe di oltre il 45%.KKr valuta l'intera società 11 miliardi di euro. Intanto i sindacati hanno paventato in questi giorni del rischio esubero per 40mila posti. Al ministero dell'economia e finanze fanno sapere che il governo ha preso atto dell'offerta ed esprimono entusiasmo:Fonti di governo indicano l'idea a breve di un super comitato dei ministri per valutare il dossier, cui parteciperanno anche dei tecnici. Dal governo fanno sapere però che verrà data priorità ai due punti che detengono nella vicenda Tim la centralità: gli investimenti nelle infrastrutture e la tutela del lavoro. Nella nota del ministero si fa cenno al piano nazionale di ripresa e resilienza e ai lavori per l'allargamento del comparto telefonico ai 5g: Intanto un portavoce della compagnia d'oltralpe Vivendi, principale azionario di Tim con un 24% di titoli, fa sapere che l'azienda "ribadisce la propria disponibilità e volontà a collaborare con le autorità e le istituzioni pubbliche italiane per il successo a lungo termine di Tim", riporta ancora Ansa.Il cda di Tim, con alla guida Salvatore Rossi, scrive in un comunicato di aver preso atto dell'opa lanciata da Kkr e dell'intenzione di fare il delisting dell'azienda. In breve, che cosa ha in portafoglio il fondo Usa Kkr?La Kohlberg Kravis Roberts and Co. L.P. ha in portafoglio una cifra pari a 430 miliardi di dollari in gestione, 109 società, oltre 240 miliardi di dollari di ricavi all'anno.In Europa il fondo è anche il maggior azionista dell'editore tedesco Axel Springer. In Spagna possiede il quarto operatore telefonico di tutta quanta la nazione iberica, MasMovil. Nella nostra penisola, il fondo ha investito in Fibercop, società che ha ottenuto da Tim l'incarico per l'ultimo miglio da posare della nuova rete, e la Cmc Machinery, azienda dell'Umbria che vede nel settore del packaging il suo settore di interesse.

