Venezia, giovane ungherese muore travolta da due auto al matrimonio della sorella

La tragedia si è verificata a Torre di Mosto (Venezia), all’esterno della residenza agricola dove si svolgeva la cerimonia.La ragazza si sarebbe alzata dal tavolo per andare a prendere una boccata d’aria, ma non si sarebbe accorta che varcato il cancello della tenuta si era collocata al centro della strada. Una fitta nebbia, con visibilità non superiore ai due metri, riporta l’Ansa, le sarebbe stata fatale.In quel momento è sopraggiunta un’auto che l’ha sbalzata sull’altra carreggiata, dove fatalmente è sopraggiunta un’altra autovettura che procedeva in senso opposto e l’ha travolta per una seconda volta.Sul posto sono giunti i Carabinieri di Portogruaro per i rilievi e per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Per la ragazza di 23 anni, il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso per i traumi subiti dai due impatti.Gli autisti delle due auto sono ora indagati per omicidio stradale, le indagini e i rilievi serviranno a capire se con una nebbia fitta e visibilità di due metri, i due stavano viaggiando ad una velocità di sicurezza o se stavano correndo.

