Variante delta dominante ma casi non crescono in Giappone: "virus in autodistruzione" - scienziati

Ricercatori giapponesi hanno affermato che il ceppo delta del coronavirus in Giappone potrebbe autodistruggersi per alcune mutazioni. 22.11.2021, Sputnik Italia

Il ceppo delta del coronavirus circolante in Giappone potrebbe aver accumulato troppe mutazioni in una delle sue proteine ​​non strutturali, che nel tempo potrebbero privarlo della capacità di "aggiustarsi" e quindi portarlo all'"autodistruzione", secondo un gruppo di scienziati dell'Istituto Nazionale di Genetica e dell'Università di Niigata. Secondo gli scienziati, una parte significativa dei cambiamenti nel ceppo delta si è verificata nella regione A394V della proteina non strutturale nsp14, che è responsabile della capacità di SARS-CoV-2 di "correggere" errori e carenze esistenti.Un altro scienziato giapponese Takeshi Urano, professore della Facoltà di Medicina dell'Università di Shimane, in risposta a una richiesta del giornale di commentare la scoperta del team di Inoue, ha affermato che la proteina nsp14 ha effettivamente una "funzione estremamente importante di proteggere il nucleo del virus dalla distruzione." Secondo il professor Inoue, una simile forte diminuzione del numero di nuove infezioni può verificarsi in altri Paesi, ma finora in nessuna parte del mondo è stato registrato un numero così elevato di mutazioni nella regione A394V della proteina nsp14 come in Giappone.Allo stesso tempo, lo specialista ha avvertito che l'"autodistruzione" della variante delta del coronavirus nel Paese potrebbe portare alla comparsa di altri tipi di SARS-CoV-2.Al 21 novembre il Giappone ha identificato 1.726.830 casi di Covid dall'inizio della pandemia. Inoltre, nell'ultimo giorno, sono stati confermati 143 nuovi casi. Nel Paese il 75,7% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale.

