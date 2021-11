https://it.sputniknews.com/20211122/usa-strage-della-parata-di-natale-la-polizia-sospetta-mathboi-fly-rapper-di-39anni-13863163.html

Usa, strage della parata di Natale: la polizia sospetta "Mathboi Fly", rapper di 39anni

Usa, strage della parata di Natale: la polizia sospetta "Mathboi Fly", rapper di 39anni

Sarebbe tale "MathBoi Fly", all'anagrafe Darrell Ed. Brooks Junior, rapper di 39 anni, l'autore della strage della parata della cittadina di Waukesha

2021-11-22T13:29+0100

2021-11-22T13:29+0100

2021-11-22T13:29+0100

mondo

usa

sicurezza

natale

strage

La polizia sospetta di lui, dopo che ha fermato il rapper in possesso proprio della chiave di una Ford rossa, in tutto e per tutto simile a quella che si vede nei filmati rimbalzati su tutti i social mentre sfreccia poco prima di investire i partecipanti alla parata.L'auto del rapper è stata sequestrata dopo un incidente significativo, secondo il capo della polizia di Waukesha Dan Thompson, riportano i media.La persona in custodia è stata identificata come Darrell Edward Brooks Jr., che è stato trovato dai poliziotti con la chiave di un veicolo Ford rosso. Il 39enne è un criminale in carriera e un rapper che si esibisce sotto il nome d'arte MathBoi Fly. Brooks è stato condannato in passato per una serie di accuse penali dal 1999, tra cui possesso di droga, intralcio a un ufficiale e percosse, riporta MEAWW*. Nel 1999 è stato condannato per gravi percosse seguite da un'altra condanna per possesso di marijuana nel 2002. Nel 2003 e nel 2005 è stato riconosciuto colpevole di intralcio a un agente. Nel 2011, Brooks è stato condannato per possesso di marijuana e rilasciato su cauzione.Secondo gli atti del tribunale del Wisconsin, Darrell E Brooks Jr. ha diverse nuove accuse penali aperte contro di lui il recente 5 novembre 2021. È stato accusato infatti dal tribunale di Milwaukee di resistenza a pubblico ufficiale, della violazione della libertà provvisoria, di condotta disordinata e percosse, riporta ancora MEAWW*. Il 19 novembre, aveva pagato una cauzione di 1000 dollari in contanti.A luglio 2020 era stato inoltre accusato di possesso improprio di arma da fuoco.*Media Entertainment Arts WorldWide

usa

