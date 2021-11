https://it.sputniknews.com/20211122/trovato-un-serio-problema-nelliphone--13866801.html

Trovato un serio problema nell'iPhone

Trovato un serio problema nell'iPhone

Apple offrirà riparazioni gratuite ai possessori di iPhone 12 o 12 Pro a causa di problemi con gli altoparlanti. La sede centrale di Apple inc., a Cupertino... 22.11.2021, Sputnik Italia

Il problema è di natura hardware: su alcuni smartphone l'auricolare smette di funzionare durante le chiamate. Una volta "silenziato", l'iphone non può essere riattivato dal software, e l'altoparlante dovrà essere sostituito.Il difetto colpisce gli iPhone 12 e 12 Pro, rilasciati tra ottobre 2020 e aprile 2021. Tutti i dispositivi difettosi verranno riparati gratuitamente da un fornitore di servizi autorizzato dalla Apple.Le riparazioni gratuite saranno disponibili in tutto il mondo, anche se Apple si riserva il diritto di "limitare il servizio in base al Paese di acquisto". Strano notare che l'iPhone 12 mini e l'iPhone 12 Pro Max non sono inclusi in questo programma, sebbene siano dotati dello stesso identico altoparlante.

