https://it.sputniknews.com/20211122/torino-al-liceo-cavour-arriva-lasterisco-nelle-comunicazioni-ufficiali-salvini-ora-basta-13862287.html

Torino, al liceo Cavour arriva l'asterisco nelle comunicazioni ufficiali. Salvini: "Ora basta"

Torino, al liceo Cavour arriva l'asterisco nelle comunicazioni ufficiali. Salvini: "Ora basta"

La decisione per tutelare uno studente in transizione di genere. Proteste di Lega e Fratelli d'Italia: "Provvedimento ideologico".

2021-11-22T13:25+0100

2021-11-22T13:25+0100

2021-11-22T13:25+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/9531163_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9928622c8878812570f94638679be1d3.jpg

Nella scuola frequentata da Cesare Pavese e Luigi Einaudi va in scena la rivoluzione della lingua italiana. Da qualche giorno nelle circolari interne, ed in generale in tutte le comunicazioni inerenti alle attività dell’istituto, il liceo classico Cavour di Torino ha deciso di utilizzare un linguaggio “gender fluid”. La proposta è stata fatta da uno degli insegnanti per venire incontro alle esigenze di uno studente che aveva intrapreso un percorso di cambio di sesso ed è stata accolta dal consiglio di Istituto che alla fine ha preso la decisione lo scorso maggio. La scuola ha quindi aderito al progetto promosso dal Miur “Noi siamo pari” e ha deciso di escludere qualsiasi riferimento al genere nelle comunicazioni.“Non abbiamo fatto niente di rivoluzionario, - si difende - se non dare attuazione al trattato costituzionale nelle nostre normative interne”.La polemica politicaEppure la decisione, come era prevedibile, ha scatenato una ridda di polemiche. La prima ad intervenire è stata la deputata di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli. "C’è un modo di non discriminare senza storpiare l’italiano. È quello di insegnare ai nostri ragazzi il coraggio di affermare la propria identità e non quello di nascondersi dietro un asterisco. Questo è il compito della scuola che spero il Governo, da me sollecitato sul caso, voglia difendere”, ha detto la parlamentare torinese, annunciando di voler interessare della questione direttamente il ministro Patrizio Bianchi. “Il liceo Cavour di Torino ci ripensi”, è l’appello della Montaruli, che definisce “ideologico” il provvedimento.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia