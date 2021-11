https://it.sputniknews.com/20211122/telefonata-tra-draghi-e-putin-focus-su-crisi-migratoria-al-confine-polacco-ucraina-e-costo-energia-13866338.html

Telefonata tra Draghi e Putin: focus su crisi migratoria al confine polacco, Ucraina e costo energia

Il capo del governo italiano Mario Draghi ha discusso telefonicamente con il presidente russo Vladimir Putin della situazione in Ucraina e al confine tra... 22.11.2021, Sputnik Italia

"Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Al centro dei colloqui vi sono state la crisi dei migranti al confine tra la Polonia e la Bielorussia, le dinamiche dei prezzi dell’energia e la situazione in Ucraina", si legge nella corrispondente nota.Anche l'ufficio stampa del Cremlino ha commentato in una nota la telefonata tra Putin e Draghi.Sul fronte del gas, Putin ha ribadito la disponibilità della Russia di Draghi a garantire forniture ininterrotte all'Europa, anche sfruttando il potenziale del nuovo gasdotto Nord Stream-2. Sulla crisi ucraina, Putin ha fatto notare a Draghi che i passi provocatori di Kiev per esacerbare deliberatamente la situazione in Donbass destano preoccupazione. Crisi migratoria al confine tra Polonia e BielorussiaNelle ultime settimane, migliaia di migranti dal Medio Oriente si sono ammassati al confine tra Bielorussia e Polonia nella speranza di riuscire ad entrare nel territorio dell'Unione Europea.La Polonia ha intensificato i controlli alle frontiere e ha dispiegato l'esercito per impedire l'attraversamento del confine da parte dei migranti. Varsavia accusa Minsk di aver facilitato la crisi migratoria, ma il governo bielorusso respinge tutte le accuse. Lettonia, Lituania e Polonia denunciano l'afflusso di migranti dalla Bielorussia sin dall'estate, sostenendo che la migrazione sia orchestrata da Minsk in rappresaglia alle sanzioni della Ue motivate da Bruxelles con l'accusa di violazioni dei diritti umani da parte di Minsk. La Ue ha a sua volta adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Bielorussia. Mosca ha affermato di essere in contatto con la Ue e la Bielorussia in merito alla questione.Crisi energetica e caro bolletteI prezzi del gas in Europa sono aumentati notevolmente negli ultimi mesi. All'inizio di agosto, i futures erano scambiati a 515 dollari per mille metri cubi, ma alla fine di settembre erano già più che raddoppiati e il 6 ottobre sono balzati al massimo storico di 1.937 dollari. Tutto ciò aumenta il costo dell'elettricità per i residenti nell'UE.Gli esperti ritengono che i presupposti per questa situazione siano il basso livello di capacità di stoccaggio nel continente, l'offerta limitata dai fornitori e l'elevata domanda asiatica.

