Svelato l'obiettivo del nuovo lanciamissili di contraerea russo S-550

Svelato l'obiettivo del nuovo lanciamissili di contraerea russo S-550

Fonti del complesso militare-industriale russo hanno condiviso con Sputnik quello che sarà l'obiettivo principale del lanciarazzi S-550, il nuovo sistema di... 22.11.2021

Il futuro sistema antimissile mobile sarà in grado di abbattere i droni spaziali statunitensi X-37, molto probabilmente in grado di trasportare testate nucleari, hanno rivelato due tecnici vicini allo sviluppo del nuovo armamento russo. Secondo la persona a conoscenza dei dettagli del progetto, il sistema verrà utilizzato, in particolare, contro i droni spaziali statunitensi X-37, nonché future unità ipersoniche che si stanno sviluppando in vari Paesi.Una seconda fonte ha convenuto che questo sarà l'obiettivo principale dell'S-550, aggiungendo che "per intercettare tali obiettivi, l'S-550 includerà un radar multifunzionale a lungo raggio in grado di rilevare testate e oggetti spaziali" a distanze estremamente lunghe. L'interlocutore di Sputnik ha spiegato che l'S-550 sarà una modifica dell'S-500, ma con una capacità specializzata di intercettare bersagli balistici e orbitali a distanze e altitudini molte volte maggiori rispetto al sistema attuale. D'altra parte, a differenza del suo predecessore, l'S-550 smetterà di intercettare bersagli aerodinamici, come aerei, elicotteri e droni.L'importante innovazione dell'S-550 Attualmente, sia la Russia che gli Stati Uniti dispongono di sistemi di difesa missilistica specializzati in grado, con alta probabilità, di abbattere testate intercontinentali. Questi dispositivi, tuttavia, sono fissi. Lo sviluppo del sistema S-550 è stato annunciato per la prima volta il 9 novembre dal ministro della Difesa Sergei Shoigu. Tuttavia il capo del dicastero militare russo non ha rivelato ulteriori dettagli sulla nuova arma.

