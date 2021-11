https://it.sputniknews.com/20211122/rutte-sui-disordini-in-olanda-e-violenza-di-idioti-con-il-pretesto-di-manifestare-13865932.html

Proteste Olanda, Rutte: "è violenza di idioti con il pretesto di manifestare"

Proteste Olanda, Rutte: "è violenza di idioti con il pretesto di manifestare"

Il primo ministro ad interim olandese Mark Rutte ha definito "idioti" i rivoltosi del paese e ha condannato le violenze mascherate da manifestazioni. 22.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-22T15:49+0100

2021-11-22T15:49+0100

2021-11-22T15:50+0100

mondo

sicurezza

olanda

geopolitica

proteste

paesi bassi

vaccino

disordini

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Proteste Olanda, Rutte: "è violenza di idioti con il pretesto di manifestare"

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/238/05/2380573_0:166:2646:1654_1920x0_80_0_0_951a1f1fab4c8d98c137aa0bf7910bf2.jpg

Ha sottolineato che ciò che sta accadendo nel Paese negli ultimi giorni è "pura violenza, che non ha nulla a che fare con le manifestazioni".La polizia in diverse città dei Paesi Bassi ha arrestato circa 30 manifestanti che protestavano contro le restrizioni imposte per il Covid-19 nella notte da domenica a lunedì, portando il numero totale di detenuti a più di 100 nelle tre notti delle proteste.Venerdì si sono verificati scontri con la polizia durante le proteste contro le misure restrittive a Rotterdam. Gli istigatori dei disordini hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine e lanciato fumogeni nella loro direzione. La polizia ha sparato diversi colpi di avvertimento per disperdere la folla.Da allora in poi, sabato e domenica, i disordini hanno colpito diverse città dei Paesi Bassi. La scorsa settimana, il primo ministro ad interim dei Paesi Bassi Mark Rutte ha dichiarato che le autorità del paese hanno deciso di introdurre una serie di misure restrittive per combattere la diffusione del coronavirus, misure che saranno in vigore fino al 4 dicembre.

https://it.sputniknews.com/20211120/rotterdam-violente-proteste-anti-lockdown-fermate-51-persone-13837665.html

olanda

paesi bassi

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, sicurezza, olanda, geopolitica, proteste, paesi bassi, vaccino, disordini, green pass