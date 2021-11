https://it.sputniknews.com/20211122/polpi-e-aragoste-sono-esseri-senzienti-nel-regno-unito-e-come-tali-dovranno-essere-trattati-13868827.html

Polpi e aragoste sono esseri senzienti nel Regno Unito e come tali dovranno essere trattati

Polpi e aragoste sono esseri senzienti nel Regno Unito e come tali dovranno essere trattati

La legge sul benessere degli animali che il governo del Regno Unito si appresta a varare, introdurrà anche i crostacei decapodi e i molluschi cefalopodi come... 22.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-22T20:13+0100

2021-11-22T20:13+0100

2021-11-22T20:13+0100

animali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/906/82/9068270_0:234:2811:1815_1920x0_80_0_0_9183c901c2539490cc1971f3cfbaa5d7.jpg

L'emendamento alla legge segue i risultati della ricerca scientifica della London School of Economics and Political Science (LSE) sulla sensibilità di decapodi e cefalopodi, scrive in un comunicato stampa ufficiale il governo britannico.Tuttavia nulla cambierà nelle pratiche industriali esistenti, le quali non saranno influenzate e non ci sarà un impatto diretto sulla cattura dei molluschi o della loro manipolazione nelle cucine dei ristoranti dove sono serviti come cibo per i clienti.La legge nota come “Animal Welfare (Sentience) Bill”, già riconosce gli animali con una spina dorsale (vertebrati) come esseri senzienti. Tuttavia, a differenza di alcuni altri invertebrati (animali senza spina dorsale), i crostacei decapodi e i cefalopodi hanno un complesso sistema nervoso centrale, una delle caratteristiche chiave della sensibilità.Nulla cambierà nella pesca, ma la legge è progettata per assicurare che il benessere degli animali sia ben considerato nel futuro processo decisionale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

animali