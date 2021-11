https://it.sputniknews.com/20211122/polonia-la-citta-di-oswiecim-auschwitz-cerca-nuovi-residenti-13863243.html

Polonia, la città di Oswiecim (Auschwitz) cerca nuovi residenti

Polonia, la città di Oswiecim (Auschwitz) cerca nuovi residenti

La città polacca di Oswiecim, più tristemente nota con il nome tedesco di Auschwitz, per via dell’omonimo campo di concentramento nazista della seconda guerra... 22.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-22T14:18+0100

2021-11-22T14:18+0100

2021-11-22T14:18+0100

mondo

polonia

Il governo della città ha lanciato una massiccia campagna promozionale per incoraggiare nuove persone a venire nella città polacca, con una decina di cartelloni pubblicitari che pubblicizzano i vantaggi abitativi, culturali e occupazionali locali eretti su quattro strade in entrata.Secondo la portavoce del comune, Katarzyna Kwiecien, la campagna mira a persuadere le persone "ad approfittare della ricca offerta e legare la propria vita con la nostra città".Chwierut, sindaco di Oswiecim dal 2014, ha promosso gli sviluppi nelle infrastrutture della città, le attrazioni turistiche e gli obiettivi climatici come la lotta allo smog. Secondo Gazeta Krakowska, il sindaco vede Oswiecim come "una città in cui sarà bello vivere" e renderà i suoi abitanti "orgogliosi".

