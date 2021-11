https://it.sputniknews.com/20211122/pfizer-e-biontech-rivendicano-lefficacia-al-100-del-loro-vaccino-anti-covid-per-bambini--13865172.html

Pfizer e BioNTech rivendicano l'efficacia al 100% del loro vaccino anti-Covid per bambini

Pfizer e BioNTech dichiarano l'efficacia al 100% del loro vaccino contro il Covid-19 per i bambini. 22.11.2021

Pfizer e BioNTech hanno confermato che il loro vaccino Covid-19 è efficace al 100% nel proteggere i bambini tra i 12 e i 15 anni dal contrarre il coronavirus, secondo un comunicato stampa congiunto delle società.Alla fine di marzo, le aziende avevano già annunciato che per questa categoria di età l'efficacia del loro vaccino è del 100%.Secondo un comunicato stampa della società, sono stati analizzati i dati follow-up dei partecipanti alla terza fase degli studi clinici. Vi hanno preso parte più di 2.200 bambini. Dei 30 casi confermati di infezione da coronavirus, tutti sono stati registrati nel gruppo di bambini a cui era stata iniettata la soluzione placebo. Dice anche che le aziende condivideranno i risultati della ricerca con le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e in altri Paesi per consolidare l'uso del vaccino per i bambini di età superiore ai 12 anni. Secondo la dichiarazione, in questo momento negli Stati Uniti è consentito solo l'uso di emergenza del vaccino per questa fascia di età.

