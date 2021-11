https://it.sputniknews.com/20211122/per-vincenzo-de-luca-il-super-green-pass-arriva-in-ritardo-13866670.html

Per Vincenzo De Luca il super green pass arriva in ritardo

Per Vincenzo De Luca il super green pass arriva in ritardo

Il presidente De Luca è solo l’ultimo a criticare il ritardo con cui giungerà il super green pass, ovvero una stretta sulle regole di concessione dell’attuale... 22.11.2021, Sputnik Italia

Il super green pass infatti fa discutere esperti, opinionisti come il professore Bassetti, commentatori e anche politici come il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.Per quanto riguarda la situazione in Campania, il presidente della regione dice che il sistema per ora regge “ma cominciamo a registrare un livello di contagio soprattutto nella fascia 12-15 anni che non può non preoccuparci”.E quindi il sollecito al governo ad agire più rapidamente:“Mi auguro che il Governo vada avanti ad horas, non a settimane, perché non abbiamo tempo da perdere. Per il resto vedremo come evolve la situazione, la seguiremo quotidianamente”.

