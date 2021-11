https://it.sputniknews.com/20211122/per-bassetti-il-super-green-pass-e-in-ritardo-andava-fatto-prima-13863488.html

Per Bassetti il super green pass è in ritardo, andava fatto prima

Un green pass rilasciato solo a chi si è vaccinato e a chi si è ripreso dopo la malattia, potrebbe essere la soluzione per costringere i non vaccinati residui... 22.11.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

green pass

Secondo il punto di vista del professore Matteo Bassetti, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, “se si limitassero le attività che conosciamo solo a chi è vaccinato o guarito, senza la comodità del tampone ad un prezzo basso a chi sceglie quest'ultima possibilità, perché non vuole vaccinarsi, magari cambierebbe idea”, come riportato dall’Adnkronos.Se si chiede a Bassetti una opinione personale sul lockdown, lui commenta che non è utile e che invece è la vaccinazione a dare i risultati migliori.Intanto il presidente degli anestesisti italiani ha lanciato l’allarme sull’occupazione delle terapie intensive, entro un mese l’Italia rischia la saturazione. Non vaccinati in particolare occupano la maggioranza dei posti letto disponibili a livello nazionale.

