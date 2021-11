https://it.sputniknews.com/20211122/paura-per-i-gas-tossici-a-vulcano-scatta-levacuazione-notturna-per-250-persone-13861668.html

Paura per i gas tossici a Vulcano: scatta l'evacuazione notturna per 250 persone

La decisione, ha spiegato il sindaco di Lipari Marco Giorgianni, è stata presa in via precauzionale. Le persone evacuate saranno sistemate in appartamenti alternativi in punti dell'isola meno esposti alle esalazioni.

A partire da stanotte circa 250 persone che abitano nell’area del porto dell’isola di Vulcano dovranno trasferirsi a causa delle emissioni gas tossici provenienti dal terreno. L’ordinanza emessa dal sindaco durerà un mese e sarà valida dalle 23 alle 6. Si tratta, ha annunciato il primo cittadino di Lipari, Marco Giorgianni, in un video messaggio pubblicato su Facebook, di una decisione “prudenziale” adottata per tutelare i cittadini.Le attività diurne, infatti, potranno continuare normalmente, mentre di notte, per precauzione, le persone che abitano nei pressi delle zone a rischio dovranno spostarsi. Questo perché, spiega il sindaco, citato dall’Agi, “le persone che dormono non si accorgerebbero di quanto accade; dunque, precauzionalmente, per un mese dovranno dormire in un'area diversa dell'isola".Le persone evacuate saranno sistemate in altri appartamenti in zone alternative dell’isola. Lo stesso sindaco ha annunciato una mobilitazione della protezione civile locale e nazionale e delle forze dell’ordine. Una prima evacuazione, sempre per la stessa ragione, era avvenuta un mese fa, quando nella contrada di Porto Levante si era reso necessario l’intervento dei carabinieri per le segnalazioni di alcuni residenti relative a malesseri riscontrati negli animali domestici a seguito di strane esalazioni che arrivavano dal sottosuolo.

https://it.sputniknews.com/20211014/ingv-allarme-presenza-gas-nel-sottosuolo-a-vulcano-evacuate-alcune-persone-13304340.html

