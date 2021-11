https://it.sputniknews.com/20211122/maxi-operazione-della-guardia-di-finanza-con-mafia-nigeriana-40-arresti-13859409.html

Maxi operazione della Guardia di Finanza con mafia nigeriana, 40 arresti

Una maxi operazione della Guardia di Finanza e dello Scico è stata mezza in atto contro una organizzazione criminale di matrice nigeriana, finalizzata al... 22.11.2021

Il blitz odierno è stato condotto dalla Guardia di Finanza e dallo Scico sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, ed ha portato all’arresto di 40 persone e a una raffica di perquisizioni in tutta Italia contro la mafia nigeriana.L’accusa per tutti è di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tratta di persone, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione, con l’aggravante della transnazionalità.Nell’operazione sono stati impiegati 600 uomini delle Fiamme gialle appartenenti al Comando Provinciale di Cagliari e al Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata.La rete, riporta un quotidiano locale, si occupava anche di gestire una fitta rete per l’immigrazione clandestina e la riduzione in schiavitù di persone, oltre allo sfruttamento della prostituzione.

