La coppia "diabolica" Epstein-Maxwell benedetta da Papa Giovanni Paolo II - Foto

2021-11-22T21:43+0100

2021-11-22T21:43+0100

2021-11-22T21:43+0100

Una foto recentemente scoperta del pedofilo Jeffrey Epstein e della sua presunta accompagnatrice Ghislaine Maxwell, scattata durante un'udienza privata con Papa Giovanni Paolo II nel 2003, è stata pubblicata dal tabloid britannico The Sun. L'immagine mostra il magnate della finanza e la sua ex compagna che sorridono mentre vengono benedetti dal Pontefice.Secondo il giornale, Epstein e Maxwell sono volati a Roma sul famigerato jet "Lolita Express" di proprietà di Epstein e che si ritiene sia stato utilizzato per trasportare minorenni coinvolte loro malgrado nella sua tratta per sfruttamento sessuale tra New York, New Mexico, Parigi e la sua villa di Palm Beach in Florida.Si ritiene che l'incontro con il Papa sia avvenuto il 20 maggio 2003. Giovanni Paolo II è stato il secondo Papa nella storia della Chiesa Cattolica per pontificato più lungo dal 1978 al 2005, quando è morto per insufficienza cardiaca. La foto con il Papa è un'altra istantanea dei potenti contatti di Epstein. Una precedente foto trapelata lo mostrava con il principe britannico Andrea al Central Park di New York.L'articolo del Sun esce mentre la Maxwell, 58 anni, sta affrontando un processo di sei settimane a New York per accuse pesanti come abusi, procacciamento di giovani donne e traffico di minorenni. La Maxwell respinge tutte le accuse. Se giudicata colpevole, potrebbe essere condannata a oltre 80 anni di carcere. Epstein si è suicidato nella sua cella di prigione nel 2019 in attesa di processo con l'accusa di aver gestito una rete di traffico sessuale di minori.

