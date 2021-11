https://it.sputniknews.com/20211122/kissinger-sicuro-nessun-attacco-militare-della-cina-contro-taiwan-nei-prossimi-10-anni-13864467.html

Kissinger sicuro, nessun attacco militare della Cina contro Taiwan nei prossimi 10 anni

Henry Kissinger, che ha ricoperto il ruolo di segretario di Stato degli Stati Uniti dal 1973 al 1977, crede che la Cina non attaccherà Taiwan nel prossimo... 22.11.2021, Sputnik Italia

In una recente intervista con Fareed Zakaria, Kissinger ha affermato con certezza che la conquista di Taiwan da parte della Cina continentale sia un principio chiave della politica cinese. Tuttavia ha rilevato un dettaglio derivante dalla sua esperienza con i precedenti leader cinesi, dicendo: "È stato raggiunto un punto in una conversazione con Nixon in cui ha detto Mao possiamo aspettare forse anche 100 anni, un giorno lo chiederemo, ma non abbiamo bisogno di discuterne in questo momento." Kissinger è stato segretario di Stato per l'ex presidente degli Stati Uniti Richard Nixon e ha aiutato ad avviare le relazioni tra i due Paesi. Fin dall'inizio, lo status di Taiwan è stato un argomento rischioso ed è rimasto un punto divisivo tra Stati Uniti e Cina.Mentre l'ex promotore di importanti azioni per espandere la guerra del Vietnam è ottimista sul fatto che uno scontro militare tra Stati Uniti e Cina non sia imminente, ha espresso preoccupazione per la linea dei falchi che sta emergendo a Washington nei confronti di Pechino. Lo stato delle relazioni sino-americane è finito al centro dell'attualità della politica internazionale a seguito del primo summit virtuale tra Biden e il presidente cinese Xi Jinping. Si dice che Kissinger sia stato il precursore delle relazioni di apertura delle due nazioni negli anni '70. In qualità di vincitore del Premio Nobel per la pace per aver aiutato nei negoziati per porre fine alla guerra del Vietnam, ha affermato che "la sfida in ogni conflitto non è come iniziarlo, ma sapere come porvi fine".

