https://it.sputniknews.com/20211122/instagram-sotto-indagine-in-9-stati-usa-per-effetti-che-lapplicazione-avrebbe-su-bambini-e-giovani-13861052.html

Instagram sotto indagine in 9 stati Usa per effetti che l'applicazione avrebbe su bambini e giovani

Instagram sotto indagine in 9 stati Usa per effetti che l'applicazione avrebbe su bambini e giovani

Emergono niente meno che da una indagine interna potenziali danni alla salute fisica e mentale per bambini, adolescenti e giovani in genere. L'azienda Meta... 22.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-22T18:31+0100

2021-11-22T18:31+0100

2021-11-22T18:31+0100

mondo

usa

sicurezza

salute

instagram

costume, società e curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/803/93/8039370_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a1dc2ee973c84b297332734e7017887.jpg

Brutte notizie all'orizzonte per Meta, la compagnia madre di Facebook, Instagram, Whatsapp. Pare che l'applicazione tanto diffusa in giro per il mondo e ben nota a chi non può fare a meno di consultarla in fatto di moda, sport, cucina e svariate tematiche, faccia male. Male a bambini e giovani in genere, e che porti loro potenziali danni all'equilibrio fisico e mentale.L'allarme era trapelato da una inchiesta interna all'azienda, fornita ai media dall'ex product manager Frances Haugen, di Facebook, poi diffusa dal Wall Street Journal.Ora i procuratori generali di ben 9 stati americani hanno mosso contro il colosso dell'informatica e hanno diramato la notizia di aver avviato una indagine sul colosso a capo del social network come di Facebook e Whatsapp per cercare di capire se sia stata violata la legge a protezione dei consumatori dato che il social viene promosso da tempo proprio ad uso di bambini ed adolescenti. La società statunitense ha reagito agli attacchi dei procuratori in una nota ufficiale, dicendo che non si sente affatto responsabile, parafrasando, di eventuali danni riportati dai più giovani utenti della piattaforma:In effetti negli ultimi mesi sono stati aumentati i controlli da parte di Meta sulle piattaforme offerte, inoltre è dallo scorso luglio che gli utenti fino a 16 anni che si iscrivono a Instagram hanno l'account imposto in modalità privata, di default, inoltre non ci si può iscrivere se non si hanno compiuti almeno i 13 anni.Ma intanto la società ha anche dichiarato di aver messo la parola fine al progetto di creare una versione di Instagram per bambini, dopo i molti dubbi sollevati sul disegno da parte dell'opinione pubblica e da parte degli stessi legislatori americani. L'azienda ha inoltre sempre affermato che i documenti trapelati che la metterebbero in una posizione scomoda riguardo ai rischi per la salute dei più piccoli sarebbero stati utilizzati "ad hoc" per costruire una falsa immagine della azienda e per denigrarne l'operato. Sono in ben 9 gli stati che ora muovono tale accusa all'azienda; al Massachusetts si aggiungono Vermont, New York, New Jersey, Tennessee, Kentucky, Florida, California, Nebraska.

https://it.sputniknews.com/20211109/instagram-avvia-i-test-dei-follow-a-pagamento-per-seguire-i-propri-blogger-preferiti-13684284.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa, sicurezza, salute, instagram, costume, società e curiosità